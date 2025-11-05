Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 09:45

Захарова назвала Украину «камнем на шее» Европы

Захарова: все проблемы Европы вызваны спонсированием Украины

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Европейские страны не осознают, что все их внутренние проблемы напрямую связаны с добровольным спонсированием Украины, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Радио Sputnik. По словам дипломата, когда европейским политикам указывают на эту взаимосвязь, у них начинается истерика, поскольку это является самой болезненной правдой.

Они [европейцы] на себя повесили этот вот камень в виде спонсирования террористического киевского режима, и прыгнули в воду, — высказалась Захарова.

Дипломат подчеркнула, что у Европы есть средства для решения собственных внутренних проблем, однако эти ресурсы направляются на «усугубление ситуации на континенте». В качестве примера она привела рост потока беженцев в европейские страны из-за конфликта на Украине, отметив, что в ЕС не видят очевидной взаимосвязи.

Ранее Италия анонсировала подготовку 12-го пакета военной помощи Украине. Министр обороны европейской страны Гуидо Крозетто заявил, что позиция Рима остается неизменной. Он пообещал продолжить помогать Киеву столько, сколько это возможно.

Украина
МИД РФ
Европа
Мария Захарова
