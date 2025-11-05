Европейские страны не осознают, что все их внутренние проблемы напрямую связаны с добровольным спонсированием Украины, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Радио Sputnik. По словам дипломата, когда европейским политикам указывают на эту взаимосвязь, у них начинается истерика, поскольку это является самой болезненной правдой.

Они [европейцы] на себя повесили этот вот камень в виде спонсирования террористического киевского режима, и прыгнули в воду, — высказалась Захарова.

Дипломат подчеркнула, что у Европы есть средства для решения собственных внутренних проблем, однако эти ресурсы направляются на «усугубление ситуации на континенте». В качестве примера она привела рост потока беженцев в европейские страны из-за конфликта на Украине, отметив, что в ЕС не видят очевидной взаимосвязи.

Ранее Италия анонсировала подготовку 12-го пакета военной помощи Украине. Министр обороны европейской страны Гуидо Крозетто заявил, что позиция Рима остается неизменной. Он пообещал продолжить помогать Киеву столько, сколько это возможно.