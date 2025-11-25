Лавров поделился подробностями о контактах России и США Лавров: у России есть постоянно действующие каналы связи с США

У России есть постоянно действующие каналы связи с США, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Так он прокомментировал якобы проведенную встречу представителей Москвы и Вашингтона в Абу-Даби.

У нас есть постоянно действующие каналы общения с американцами, об этом президент [России Владимир] Путин, когда давал оценку мирного плана [главы Белого дома] Дональда Трампа, упомянул, мы этого не скрываем, — отметил Лавров.

Ранее, комментируя тот же вопрос, министр обращал внимание, что российская дипломатия работает профессионально и не «сливает» данные до официальных договоренностей. При этом, по его словам, те, кто представляют дипломатию и политику в Европе, занимаются ровно противоположным.

Отдельно Лавров заметил, что Москва ценит усилия США по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что это единственная на Западе страна, которая проявляет инициативу в правильном направлении, в отличие от Великобритании, Франции и ФРГ. Он также высоко оценил посреднические усилия Белоруссии и Турции.