25 ноября 2025 в 13:49

«Не сливать»: Лавров объяснил, как работает российская дипломатия

Лавров: российская дипломатия привыкла работать профессионально

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российская дипломатия работает профессионально и не «сливает» данные до официальных договоренностей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Белоруссии. Так он ответил на вопрос по поводу переговоров российской и американской сторон, которые якобы проходят в Абу-Даби, передает пресс-служба МИД РФ.

Наша дипломатия привыкла работать профессионально. А профессиональная дипломатия заключается в том, чтобы до достижения окончательных договоренностей не сливать и не допускать утечек. А те, кто представляют дипломатию и политику в Европе, занимаются ровно противоположным, — сказал Лавров.

Ранее американские СМИ писали, что глава Министерства армии США Дэниел Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби, чтобы обсудить мирный план и быстро продвинуть переговоры по урегулированию кризисной ситуации на Украине вперед. По данным источников, это произошло вечером 24 ноября. Между тем стало известно, что план США претерпел изменения после переговоров представителей Вашингтона и Киева в Женеве.

Россия
Сергей Лавров
МИД РФ
дипломатия
переговоры
