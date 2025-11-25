Лицемерие, двуличие, недоговороспособность и непорядочность приведут «Группу семи» к скорой гибели, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог». По словам министра иностранных дел, Североатлантический альянс, Евросоюз и G7 уже мало чем отличаются друг от друга.

Лицемерие, двуличие, недоговороспособность и непорядочность. К сожалению, это все сейчас ярко проявляется в действиях наших западных коллег, — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что Европа поощряет нацизм и расизм украинского правительства. По словам министра иностранных дел, речь идет о «явке с повинной» ЕС.

До этого стало известно, что государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио провел встречу с министрами иностранных дел стран G7 в Канаде по вопросу укрепления оборонного потенциала Украины и поиска путей урегулирования кризисной ситуации. В частности, он уточнил, что участники встречи уделили особое внимание координации усилий по военной поддержке нынешнего правительства страны.