США и G7 обсудили пути укрепления обороны Украины Рубио обсудил с G7 и Сибигой урегулирование конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министрами иностранных дел стран G7 в Канаде по вопросу укрепления оборонного потенциала Украины и поиска путей урегулирования конфликта. На странице в соцсети X он уточнил, что участники встречи уделили особое внимание координации усилий по военной поддержке Киева.

Встретился с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой и своими коллегами по «Группе семи», чтобы обсудить способы укрепить оборону Украины, а также положить конец конфликту, — сказано в публикации.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ надеется на готовность президента США Дональда Трампа содействовать дипломатическому урегулированию украинского кризиса. У отношений Москвы и Вашингтона блестящие перспективы, отметил он.

До этого Песков подчеркнул: Россия по-прежнему остается открытой к диалогу с Украиной. По его словам, это невозможно в условиях, когда власти страны не хотят говорить.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина не принимает решений о приостановке или возобновлении мирных переговоров с Россией. В этом вопросе Киев зависит от своих партнеров, отметил он.