Лавров указал на явку с повинной Европы Лавров обвинил Европу в поощрении нацизма и расизма Киева

Европа поощряет нацизм и расизм украинского правительства, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра иностранных дел, которые приводит ТАСС, речь идет о «явке с повинной» ЕС.

Когда европейцы говорят: «Мы должны быть с Украиной до конца, потому что Украина воюет за наши европейские ценности», это означает явку с повинной. Значит, Европа поощряет нацизм, который узаконен на Украине, — и идеология, и практика нацизма узаконены, — объяснил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что успехи Вооруженных сил России в ходе проведения спецоперации на Украине выступают лучшим катализатором «неизбежной и мучительной гибели» нынешнего украинского правительства, склонного к неонацизму. По словам политика, крах властей является неизбежным процессом.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что продолжение поддержки Киева выгодно для Евросоюза. По ее словам, по сравнению с ценой победы России это «сущая мелочь». Каллас также призвала и дальше усиливать санкционное давление на Москву.