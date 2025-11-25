День матери
Мать «упавшего в кипящий суп» младенца рассказала свою версию произошедшего

Мать из Одинцово опровергла информацию о том, что ее ребенок упал в кипящий суп

Жительница подмосковного города Одинцово опровергла информацию о том, что ее семимесячный ребенок упал в кастрюлю с кипящим супом, передает 360.ru. По ее словам, на младенца вылилась вода из чайника.

Ребенок потянул на себя недавно вскипевший чайник за шнур. Чайник стоял на кухонной мебели. Я ребенка кормила в то время, отвлеклась, что ли. Я хотела воду набрать в бутылочку, а столик его был недалеко от этой мебели. Я отвернулась на секунду. Даже не знаю, как это получилось. Он этот шнур потянул на себя, чайник на него вылился с горячей водой, — поделилась женщина.

Мать ребенка сразу же обратилась за медицинской помощью, и младенца транспортировали в больницу Москвы. В медицинском учреждении ему провели операцию и пересадку кожных покровов. У малыша был диагностирован ожог, охватывающий 30% поверхности тела. Состояние ребенка стабилизировалось, и в ближайшее время его переведут в общую палату.

