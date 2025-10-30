Пенсионер заживо сварился в душе отеля

72-летний Террил Джонсон приехал в Сан-Хосе на выпускной внучки и погиб после того, как в душе отеля Marriott на него хлынула горячая вода, передает Los Angeles Times. Пожилой мужчина получил ожоги 33% тела и скончался.

По информации издания, в номере он был не один, однако ему не смогли оказать помощь. Семья утверждает, что им не удалось помочь ему, так как это могло привести к ожогам для них самих.

Семья подала в суд на отель, утверждая, что он нарушил калифорнийский строительный кодекс, который ограничивает температуру воды в душевых до 49 градусов Цельсия. Согласно иску, температура воды в душе, где произошел инцидент, составляла 57–58 градусов Цельсия.

Террил Джонсон был ветераном морской пехоты и бывшим старшим техником транспортного управления Лос-Анджелеса. У него остались жена, двое детей и четверо внуков.

