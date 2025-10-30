Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 10:55

Пенсионер заживо сварился в душе отеля

LAT: 72-летний ветеран скончался из-за ожогов в душе отеля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

72-летний Террил Джонсон приехал в Сан-Хосе на выпускной внучки и погиб после того, как в душе отеля Marriott на него хлынула горячая вода, передает Los Angeles Times. Пожилой мужчина получил ожоги 33% тела и скончался.

По информации издания, в номере он был не один, однако ему не смогли оказать помощь. Семья утверждает, что им не удалось помочь ему, так как это могло привести к ожогам для них самих.

Семья подала в суд на отель, утверждая, что он нарушил калифорнийский строительный кодекс, который ограничивает температуру воды в душевых до 49 градусов Цельсия. Согласно иску, температура воды в душе, где произошел инцидент, составляла 57–58 градусов Цельсия.

Террил Джонсон был ветераном морской пехоты и бывшим старшим техником транспортного управления Лос-Анджелеса. У него остались жена, двое детей и четверо внуков.

Ранее в Волгограде пенсионер погиб в собственной квартире. Причиной, по предварительным данным, стала коммунальная авария — мужчину залило кипятком из-за оторвавшегося отвода горячей воды. Медики прибыли на место, но спасти пострадавшего не удалось.

ожоги
США
пенсионеры
смерти
происшествия
душ
отели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьера новогоднего шоу «История игрушек» состоится в «Острове Мечты»
Во Львовской области на Украине вспыхнула теплоэлектростанция
Политолог оценил шансы Трампа на переговорах с Си Цзиньпином
Назван срок, который грозит напавшим на росгвардейцев диверсантам
Глава Минобрнауки рассказал о прорывных разработках России в фармацевтике
Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым
Владимир Познер встал на колено перед Ксений Собчак в Париже
Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям
В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России
Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении
В ГД нашли способ, как развивать туризм и где искать инвесторов для этого
В российском регионе бушует гонконгский грипп
Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове
От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана
Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада
«Кинжалы» выключили свет на Западной Украине: удары по Украине 30 октября
Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах
Бывший советник президента Казахстана погиб в драке
Россиянам рассказали об основных рисках при оплате картой
Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.