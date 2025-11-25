День матери
Женщина случайно уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом

Жительница Одинцово уронила семимесячного ребенка в кастрюлю с кипящим супом

В Одинцово женщина случайно уронила семимесячного ребенка кастрюлю с кипящим бульоном, передает Telegram-канал «112». Младенца срочно госпитализировали.

По информации канала, все произошло в Лесном городке. Во время приготовления пищи мать держала ребенка на руках. У него диагностировали обширные ожоги, покрывающие порядка 90 % поверхности тела. Медики прилагают все усилия для спасения его жизни.

Ранее в Севастополе молодая мать давала своему двухлетнему сыну алкоголь и наркотики. Сотрудники полиции проводят проверку по факту возможного вовлечения малолетнего в употребление запрещенных веществ. Несовершеннолетнего ребенка поместили в специализированное учреждение.

До этого в Биробиджане на улице обнаружили раздетую трехлетнюю девочку. Ребенок остался без присмотра в квартире, пока ее мать и знакомая проводили время в компании. Мать употребляла алкоголь, и в результате девочка оказалась на улице без присмотра.

Также в Симферополе женщина задушила девятилетнего сына из-за просьбы есть. Недавно она вышла из психиатрической больницы, соседи заметили ее изменения: похудение и странное поведение. Мальчик был отличником, часто помогал им.

