25 ноября 2025 в 10:25

Стало известно, как сократился объем выдачи потребкредитов в 2025 году

В 2025 году объем выдачи потребительских кредитов уменьшился на 48,1% в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
За первые 10 месяцев 2025 года в России отмечено сокращение объемов выдачи потребительских и автокредитов, передает ТАСС. Согласно данным «Скоринг бюро», объем выданных займов уменьшился на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный период россияне получили 16 млн таких кредитов на общую сумму 2,53 млрд рублей.

Несмотря на сокращение общего объема, средняя сумма потребительского кредита выросла на 6% и в октябре 2025 года достигла 160,4 тыс. рублей. Средний срок кредитования также незначительно увеличился, составив 26,4 месяца.

Ситуация с автокредитами оказалась схожей: объем их выдачи за 10 месяцев 2025 года сократился на 33,9% по сравнению с предыдущим годом. За этот период было выдано 951,8 тыс. автокредитов на сумму 1,289 млрд рублей.

Выдача кредитных карт также показала отрицательную динамику. За 10 месяцев 2025 года объем выданных кредитных карт сократился на 51,1% по сравнению с предыдущим годом. Было выдано 10,9 млн кредиток на общую сумму 1,118 млрд рублей.

Ранее стало известно, когда банк может отказать в кредите заемщикам с безупречной историей. Организации принимают решение после комплексной оценки, а главную роль играет нынешнее финансовое положение клиента.

