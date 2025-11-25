День матери
25 ноября 2025 в 10:11

Рядовой Шамсутдинов закрыл собой раненых при взрыве украинского БПЛА

Рядовой Альберт Шамсутдинов во время эвакуации раненых сослуживцев закрыл их своим телом от взрыва украинского БПЛА, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, боец при этом получил осколочное ранение, оказал себе необходимую помощь и выполнил поставленную перед ним задачу — довел группу до точки сбора.

Во время эвакуации группа подверглась массированной атаке FPV-дронов. Шамсутдинов уничтожил один дрон. Второй коптер, атаковавший группу эвакуации, врезался в землю и сдетонировал в близости от российских военнослужащих. Альберт Шамсутдинов прикрыл собой товарищей от взрыва и оттолкнул их в безопасное место, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Курской области бронежилет «Оберег» защитил бойца ВС РФ, который занимался эвакуацией раненых. Как рассказал генеральный директор завода «Октава», входящего в состав Ростеха, Павел Павленко, экипировка спасла жизнь сыну одной из сотрудниц предприятия. В частности, крупный осколок попал ему в грудь, но застрял в плите, не пробив ее, а демпферная система предотвратила серьезные травмы от удара.

