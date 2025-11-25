Генерал раскрыл тактику ВСУ при атаке на Ростовскую область Генерал Липовой: при атаке на Ростовский регион ВСУ использовали тактику стаи

В ходе атаки на Ростовскую область Вооруженные силы Украины применили тактику массированного использования беспилотников, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, это одна из немногих стратегий, которые позволяют БПЛА пройти через российскую ПВО.

Российские подразделения ПВО делают все, чтобы ни один беспилотник не прорвался, но ВСУ применяют тактику стаи, запускают огромное количество БПЛА. Либо они идут волнами, в надежде на то, что хотя бы один прорвется, если все остальные будут уничтожены. К сожалению, подобного рода тактика иногда приносит свои результаты, — высказался Липовой.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что противовоздушная оборона отразила атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Таганрог. По данным канала, над городом прозвучало более 20 взрывов, и в одном из районов возник пожар. Министерство обороны РФ ситуацию не комментировало.

Глава Таганрога Светлана Камбулова ранее сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов после атаки беспилотников. В результате погибли три человека, еще восемь получили ранения. Повреждены многоквартирные дома, колледж, два промышленных завода и детский сад.