«Анализируем»: Песков о встрече представителей России и США в Абу-Даби

Кремль следит за сообщениями о встрече представителей России и США в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока об этом нечего сообщать, передает ТАСС.

Нам по-прежнему нечего сообщить [о таких контактах]. Мы следим за сообщениями СМИ, мы тщательно их анализируем, — отметил Песков.

Ранее американские СМИ писали, что глава американского Министерства армии Дэниел Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби, чтобы обсудить мирный план и быстро продвинуть переговоры по урегулированию кризисной ситуации на Украине вперед. По информации источников, Дрисколл уже встречался с делегацией РФ накануне вечером, 24 ноября.

До этого стало известно, что мирный план США по урегулированию ситуации на Украине претерпел изменения после переговоров представителей США и Украины в Женеве. Новая версия документа отличается от первоначального текста, опубликованного 20 ноября. Изменения были внесены после детального обсуждения плана обеими сторонами. Конкретные пункты, подвергшиеся корректировке, не разглашаются.