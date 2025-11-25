Слюсарь рассказал о жертвах и пострадавших при атаке ВСУ Слюсарь: число раненных из-за атак на Ростовскую область увеличилось до восьми

Число раненных в результате атак Вооруженных сил Украины на Ростовскую область увеличилось до восьми, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, трое жителей Таганрога погибли, врачам не удалось их спасти.

К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице. Глубокие соболезнования родным и близким погибших, — написал он.

Ранее сообщалось об отражении силами противовоздушной обороны атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Таганрог. Уточнялось, что над городом раздалось уже более 20 взрывов, а в одном из районов зафиксирован пожар. Официального подтверждения этой информации не было. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Утром 24 ноября пресс-служба Минобороны России сообщила, что силы ПВО за прошлую ночь ликвидировали и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 45 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, девять и семь над Краснодарским краем и Нижегородской областью соответственно.