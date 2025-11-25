Песков раскрыл, состоятся ли телефонные переговоры Путина и Си Цзиньпина Песков: телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина в ближайшие дни не планируется

В ближайшие дни не планируется телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможной беседе лидеров на фоне активизировавшихся переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

Сейчас пока в ближайшие дни — нет, — отметил Песков.

Ранее американские СМИ писали, что глава американского Министерства армии Дэниел Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби, чтобы обсудить мирный план и быстро продвинуть переговоры по урегулированию кризисной ситуации на Украине вперед. По информации источников, Дрисколл уже встречался с делегацией РФ накануне вечером, 24 ноября.

Позже Песков сообщил, что Кремль следит за сообщениями о встрече представителей России и США в Абу-Даби и тщательно их анализирует. При этом, по его словам, пока об этом нечего сообщать. Саму ситуацию вокруг мирного плана США по Украине он назвал информационной вакханалией с большим количеством противоречивых данных.