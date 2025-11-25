День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:11

Советские слоеные печенья, которые всегда удаются: простой творожный рецепт с хрустящей корочкой и мягкой серединкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это домашнее лакомство приятно радует тем, что готовится без сложных приемов и всегда выходит нежным. Творог делает тесто мягким, а сахарные слои дают тот самый хруст, знакомый многим еще с детства. Печенье долго не черствеет и отлично дополняет чайные паузы.

Для приготовления возьмите творог любой жирности — 250 г, сливочное масло — 100 г, муку — 250–300 г, сахар — 1 ст. л. для теста и 50–100 г для обсыпки, разрыхлитель — 1 ч. л., щепотку соли и ванильный сахар по желанию.

Мягкий творог смешайте с маслом, сахаром и солью. Муку с разрыхлителем просейте и постепенно вмешивайте, пока тесто не станет пластичным. Охладите его 30–40 минут. Духовку разогрейте до 180°C. Тесто раскатайте до 4–5 мм, вырежьте кружки, каждый посыпьте сахаром, сложите дважды, формируя треугольники, и снова обмакните в сахар. Выпекайте 15–20 минут до золотистого цвета. Дайте полежать 5–7 минут на противне, затем остудите на решетке — и можно подавать.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

Читайте также
Вкуснее любых салатов. Улетные закусочные слойки со шпротами — 4 ингредиента и минута на сборку
Общество
Вкуснее любых салатов. Улетные закусочные слойки со шпротами — 4 ингредиента и минута на сборку
Сытная и простая закуска по любому поводу! Златиборска пита: сербский слоеный пирог тягучим сыром
Общество
Сытная и простая закуска по любому поводу! Златиборска пита: сербский слоеный пирог тягучим сыром
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Семья и жизнь
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Ресторанный цезарь с креветками дома — проще не бывает
Семья и жизнь
Ресторанный цезарь с креветками дома — проще не бывает
Вкуснее и нежнее нашего медовика. Медуолис — старинный литовский рецепт: получается очень нежно и вкусно
Общество
Вкуснее и нежнее нашего медовика. Медуолис — старинный литовский рецепт: получается очень нежно и вкусно
рецепты
еда
кулинария
блюда
Советские слоеные печенья, которые всегда удаются: простой творожный рецепт с хрустящей корочкой и мягкой серединкой Это домашнее лакомство приятно радует тем, что готовится без сложных приемов и всегда выходит нежным. Творог делает тесто мягким, а сахарные слои дают тот самый хруст, знакомый многим еще с детства.
творог любой жирности — 250 г
сливочное масло — 100 г
мука — 250–300 г
сахар — 1 ст. л. для теста и 50–100 г для обсыпки
разрыхлитель — 1 ч. л.
щепотка соли и ванильный сахар по желанию
>
Мягкий творог смешайте с маслом, сахаром и солью. Муку с разрыхлителем просейте и постепенно вмешивайте, пока тесто не станет пластичным.
Охладите его 30–40 минут. Духовку разогрейте до 180 °C. Тесто раскатайте до 4–5 мм, вырежьте кружки, каждый посыпьте сахаром, сложите дважды, формируя треугольники, и снова обмакните в сахар.
Выпекайте 15–20 минут до золотистого цвета. Дайте полежать 5–7 минут на противне, затем остудите на решетке — и можно подавать.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата рассмотрения дела Акунина
«Нормальный и правильный»: член СПЧ о законопроекте про сталкинг
В Минобороны раскрыли, как ВС России выбивают противника в ДНР
В Минобороны оценили потери ВСУ за минувшие сутки
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: в РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после выходки с зеленой краской
Американскому чемпиону UFC дали квартиру в Чечне
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.