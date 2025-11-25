Советские слоеные печенья, которые всегда удаются: простой творожный рецепт с хрустящей корочкой и мягкой серединкой

Это домашнее лакомство приятно радует тем, что готовится без сложных приемов и всегда выходит нежным. Творог делает тесто мягким, а сахарные слои дают тот самый хруст, знакомый многим еще с детства. Печенье долго не черствеет и отлично дополняет чайные паузы.

Для приготовления возьмите творог любой жирности — 250 г, сливочное масло — 100 г, муку — 250–300 г, сахар — 1 ст. л. для теста и 50–100 г для обсыпки, разрыхлитель — 1 ч. л., щепотку соли и ванильный сахар по желанию.

Мягкий творог смешайте с маслом, сахаром и солью. Муку с разрыхлителем просейте и постепенно вмешивайте, пока тесто не станет пластичным. Охладите его 30–40 минут. Духовку разогрейте до 180°C. Тесто раскатайте до 4–5 мм, вырежьте кружки, каждый посыпьте сахаром, сложите дважды, формируя треугольники, и снова обмакните в сахар. Выпекайте 15–20 минут до золотистого цвета. Дайте полежать 5–7 минут на противне, затем остудите на решетке — и можно подавать.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.