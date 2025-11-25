День матери
25 ноября 2025 в 11:52

В Москве пройдет Национальный инвестиционно-строительный форум

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Москве 27 ноября состоится Национальный инвестиционно-строительный форум. Организаторами выступает Национальное агентство развития территорий (НАРТ). На мероприятии встретятся основные участники рынка и смогут продуктивно обсудить ключевые вызовы.

НИСФ-2025 представляет собой бизнес-марафон, в рамках которого за один день участники могут совершить эффективный скачок в развитии. Одним из важных инструментов станет «Экспертная гостиная», доступ к которой можно получить по VIP-билету. В рамках нее пройдут согласованные пяти–семиминутные встречи с директорами по закупкам и тендерным управлениям без секретарей и длительных согласований.

Фокус деловой программы форума направлен на конечный результат, а не на процесс. В ходе сессий «Фабрика решений» и «Битва за ресурсы» будут подняты конкретные проблемы и их возможные решения. В рамках торжественного приема «Строители Победы» у VIP-участников появится возможность укрепить контакты в неформальной обстановке.

Ранее стало известно, что в рамках VII ММФ БРИКС был заключен Меморандум о взаимопонимании между представителями науки и бизнеса России и Индии. С российской стороны соглашение подписали почетный президент, основатель Евразийской конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП), профессор Михаил Решетников и президент ЕКПП Людмила Полянова, а с индийской — почетный генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты знаний Бхарат Патель.

строительство
бизнес
форумы
Москва
