«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм

Планируемый 17-летним подростком теракт в храме Калининграда является провокацией, заявил NEWS.ru заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, необходимо проводить разъяснительные беседы с молодыми людьми, чтобы уберечь их от негативного влияния злоумышленников.

Мы становимся свидетелями чудовищного и беспрецедентного события, когда террористический акт планировался в священном для каждого православного человека месте — в храме. Эта провокация направлена не просто против общественного порядка, это прямое разжигание религиозной войны, удар в самое сердце нашей веры. Использование подростка для таких целей показывает абсолютную моральную деградацию тех, кто стоит за этим преступлением. Они пытаются отравить сознание нашей молодежи, посеять семена ненависти и вражды, осквернить то, что является для нас святыней, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что такие действия представляют угрозу не только государственной безопасности, но и моральным ценностям общества. По словам зампреда ВРНС, в нынешнее время, когда бойцы ВС РФ сплоченно защищают родину, любые попытки разжечь вражду между людьми являются предательством и злонамеренной деятельностью врагов России.

Мы призываем всех граждан быть бдительными и сплоченными перед лицом новой угрозы. Необходимо укреплять работу с молодежью, разъяснять подрастающему поколению истинные ценности и защищать их от пагубного влияния преступных идеологий. Мы поддерживаем действия правоохранительных органов, которые действенно пресекают подобные преступления, и надеемся, что все причастные к этому злодеянию понесут заслуженное наказание. В это сложное время нам как никогда важно сохранять единство, твердость духа и веру, — резюмировал Иванов.

Ранее в СК РФ сообщили, что ФСБ задержала 17-летнего подростка за подготовку теракта в православном храме Калининградской области. По данным ведомства, юноша действовал по приказу вербовщика из террористической организации, координируемой спецслужбами Украины.