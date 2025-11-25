Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря Суд продлил арест экс-главе Крымского района Кубани Лесю до 29 декабря

Суд продлил арест экс-главе Крымского района Кубани Сергею Лесю до 29 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

До 29 декабря 2025 года, — сказали в пресс-службе.

Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани постановил поместить экс-главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ). 20 октября он подал в отставку по собственному желанию.

По версии следствия, в период с января по март 2024 года, находясь на посту главы Крымского района, Лесь поручил своему подчиненному заключить договоры купли-продажи земельных участков с указанным лицом на льготных условиях, минуя торги, и по цене значительно ниже рыночной.

