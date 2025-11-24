UST Inc. выступила соорганизатором на VII ММФ БРИКС

Международная инжиниринговая компания UST Inc. выступила соорганизатором сессии «Технологии устойчивого развития БРИКС» в рамках VII Международного муниципального форума стран БРИКС. Сессия стала площадкой для обсуждения передовых инженерных, транспортных и градостроительных решений, которые призваны сформировать облик современных городов. Форум прошел в Санкт-Петербурге 20-21 ноября при поддержке МИД РФ, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. Генеральным информационным партнером мероприятия стал NEWS.ru.

Участниками сессии стали представитель Высшего совета партии «Единая Россия», советник Государственного секретаря Союзного государства, чиновники из разных стран, депутаты и бизнесмены. Они обменялись опытом цифровизации городской среды, развития экологичного транспорта и интеграции инновационной инфраструктуры. Модератором сессии выступил заместитель генерального директора по маркетингу UST Inc. Евгений Петров.

Ранее стало известно, что в рамках VII ММФ БРИКС был заключен Меморандум о взаимопонимании между представителями науки и бизнеса России и Индии. С российской стороны соглашение подписали почетный президент, основатель Евразийской конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП), профессор Михаил Решетников и президент ЕКПП Людмила Полянова, а с индийской — почетный генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты знаний Бхарат Патель.