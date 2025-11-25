Россиян снова ожидает магнитная буря

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют, что в среду, 26 ноября, Землю ожидает магнитная буря уровня G1, предупредили россиян в лаборатории ИКИ РАН. По шкале геомагнитных возмущений данный уровень считается слабым, но, тем не менее, ощутимым.

Самый интенсивный период возмущений магнитосферы придется на утро — с 6 до 9 часов. В целом, специалисты отмечают, что геомагнитное поле Земли будет находиться в неспокойном состоянии на протяжении сегодняшнего, завтрашнего и послезавтрашнего дней.

В эти периоды люди, чувствительные к изменениям погоды, могут столкнуться с головными болями, мигренью, повышенной утомляемостью и скачками артериального давления. Специалисты рекомендуют гражданам с хроническими заболеваниями, пенсионерам и беременным проводить больше времени на свежем воздухе, отказаться от тяжелой пищи и минимизировать стресс.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что во время магнитных бурь метеозависимым людям лучше оставаться дома. По ее словам, у каждого индивидуальная реакция на подобные явления.