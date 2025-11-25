В ФРГ раскрыли, как на самом деле используют план по Украине в Белом доме

В ФРГ раскрыли, как на самом деле используют план по Украине в Белом доме Bild: в окружении Трампа началась борьба за влияние через мирный план по Украине

Скрытое противостояние за власть и политическое влияние обострилось в команде президента США Дональда Трампа, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на информированные источники. По данным газеты, важным инструментом в этой внутренней борьбе стал мирный план по урегулированию украинского конфликта.

Как указывает издание, основными оппонентами в этом противостоянии являются вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Борьба ведется за право определять внешнеполитический курс, а в перспективе — за шанс стать следующим кандидатом на президентский пост.

По сведениям Bild, в Европейском союзе уже осведомлены о данном конфликте и отдают предпочтение Рубио. Европейских политиков привлекает более жесткая позиция дипломата в отношении Москвы, которая соответствует их собственным взглядам.

Как заявил американский чиновник, Рубио демонстрирует растущее влияние, активно участвуя в переговорах по украинскому вопросу в Женеве. При этом Вэнс, по мнению источника, преследует собственную цель — закрепить за собой статус преемника Трампа и в дальнейшем занять президентский пост.

Ранее Трамп отмечал, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал ближайший четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.