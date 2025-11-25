Астроном рассказал о приближении межзвездного объекта к Земле Астроном Богачев: 3I/ATLAS может приблизиться к Земле на расстояние 269 км

Комета 3I/ATLAS будет сближаться с Землей на протяжении почти четырех недель, а 19 декабря может достигнуть минимального расстояния в 269 млн км, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Объект продолжает стремительно приближаться к Земле, сокращая расстояние на 2 млн км ежедневно.

Да, цифра 269 млн км верная... Изменения ее (оценки дистанции до Земли. — NEWS.ru) связаны с наличием у 3I/ATLAS негравитационного ускорения, — прокомментировал астроном.

Богачев отметил, что это ускорение вызвано кометной деятельностью межзвездного объекта — выбросами газа и пыли, которые создают реактивную силу. Это оказывает влияние на траекторию движения кометы. Эксперт подчеркнул, что данное ускорение является умеренным и даже незначительным по сравнению с некоторыми другими астрономическими объектами.

Ранее астроном Владимир Сурдин сообщил, что поведение 3I/ATLAS не содержит аномалий. Ученый подчеркнул, что отклонение курса кометы в сторону Юпитера — обычное явление. Коллеги Сурдина также фиксируют подобные отклонения у межзвездных объектов. Изменение курса кометы объясняется нагревом ее ледяной поверхности солнечным излучением, что вызывает выделение газа и небольшое негравитационное ускорение.