Общественник рассказал, что ждет не сдавших экзамен детей мигрантов

Дети мигрантов, не сдавшие экзамен по русскому языку при поступлении в школу, должны либо подготовиться к поступлению заново, либо вернуться в свою страну, заявил НСН исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский. Он отметил, что на переподготовку им дается три месяца.

У многих мигрантов средняя зарплата довольно высокая, они могут себе даже репетиторов позволить. Я много знаю таких примеров. Если дети не сдали экзамен, это значит, что родители просто безответственно подошли к новым требованиям. Если ребенок через три месяца пересдает экзамен, он уже опоздал по программе, поэтому претендует на обучение на следующий год, — рассказал Оболонский.

Общественник отметил, что в некоторых классах число детей мигрантов доходит до 50%. Он подчеркнул, что не испытывает негативных чувств к иностранным гражданам, однако такая ситуация влияет на учебный процесс, так как некоторые плохо знают русский язык.

