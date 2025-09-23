Общественник объяснил, зачем детям нужно домашнее задание

Отмена домашнего задания на выходные дни приведет к тому, что школьники не смогут подготовиться к ЕГЭ, заявил директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский. По его словам, переданным НСН, в России утверждена единая образовательная программа для всех, нарушение которой приведет к пробелам в знаниях у детей.

Если отменим домашку на выходных, сдадут ли ребята ЕГЭ тогда? <…> Ребенок не хочет делать домашние задания? А как он сможет овладеть материалом по предмету? Я не уверен, что можно освоить программу без домашнего задания на выходных. Минпросвещения утверждает программу, это единый блок, он общий для всех. Это система знаний, нельзя вычеркивать из нее что-то просто так, — заявил он.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что максимальное время на выполнение домашнего задания по всем предметам — 3,5 часа. Для младших классов установлены отдельные нормы: в первом классе — не более одного часа, во втором и третьем — не более полутора часов.