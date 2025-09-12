Школьникам раскрыли, сколько времени нужно тратить на домашнее задание

Кравцов: школьникам положено выполнять домашнее задание за 3,5 часа

Школьники должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его словам, это единое время, утвержденное ведомством.

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа, — подчеркнул министр.

Он добавил, что помимо максимального единого времени на выполнение домашнего задания, существуют нормы для каждого класса. Так, в первом классе ученик должен тратить на это дело всего один час, во втором и третьем — полтора.

Ранее комитет Госдумы по просвещению подготовил проект документа, который вводит единые требования к домашним заданиям во всех российских школах. Инициатива появилась на фоне многочисленных жалоб родителей на перегрузку детей.

Тем временем член комитета Госдумы по просвещению публицист Анатолий Вассерман заявил, что школьную программу нужно дополнить новой фундаментальной дисциплиной. По мнению парламентария, изучение логики поможет учащимся систематизировать разрозненные знания и сформировать целостное мировоззрение.