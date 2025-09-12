Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 07:20

Школьникам раскрыли, сколько времени нужно тратить на домашнее задание

Кравцов: школьникам положено выполнять домашнее задание за 3,5 часа

Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

Школьники должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его словам, это единое время, утвержденное ведомством.

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа, — подчеркнул министр.

Он добавил, что помимо максимального единого времени на выполнение домашнего задания, существуют нормы для каждого класса. Так, в первом классе ученик должен тратить на это дело всего один час, во втором и третьем — полтора.

Ранее комитет Госдумы по просвещению подготовил проект документа, который вводит единые требования к домашним заданиям во всех российских школах. Инициатива появилась на фоне многочисленных жалоб родителей на перегрузку детей.

Тем временем член комитета Госдумы по просвещению публицист Анатолий Вассерман заявил, что школьную программу нужно дополнить новой фундаментальной дисциплиной. По мнению парламентария, изучение логики поможет учащимся систематизировать разрозненные знания и сформировать целостное мировоззрение.

школа
дети
уроки
учеба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приморске потушили пожар, возникший в результате атаки беспилотников
Психолог раскрыл, какое поведение женщины отпугивает мужчин
План по разделу Украины и удары по своим: новости СВО к утру 12 сентября
Россиянам рассказали, когда будут следующие длинные выходные
Трамп готовит санкционный удар по Китаю через G7
Юрист раскрыла схему взыскания долгов с тех, у кого ничего нет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 сентября: инфографика
ВСУ обрушили на Россию ночью более 220 беспилотников
Новая глава МИД Великобритании определилась с первой заграничной поездкой
Школьникам раскрыли, сколько времени нужно тратить на домашнее задание
Сжегший российский паспорт певец хотел отправиться на СВО, но не смог
Иванову ужесточили обвинение по второму делу
В Госдуме назвали условия получения ипотеки под 6%
Снится цыганка? Узнайте значение сновидения сейчас
В России предложили полностью запретить продажу сигарет
В Польше нашли еще один нарушивший границы беспилотник
Сонник: угон вашей или чужой машины — прямое предупреждение или нет?
Юрист ответил, чем может обернуться легкая пощечина во время ссоры
Гастроэнтеролог развеяла главный миф об аппендиците
Количество сбитых над Ленобластью БПЛА резко увеличилось
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.