20 августа 2025 в 22:57

В программу российских школ предложили добавить еще один урок

Публицист Вассерман предложил ввести в российские школы уроки логики

Ученик на уроке Ученик на уроке Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьную программу нужно дополнить новой фундаментальной дисциплиной, заявил в интервью изданию «ВЗГЛЯД» член комитета Госдумы по просвещению публицист Анатолий Вассерман. По мнению парламентария, изучение логики поможет учащимся систематизировать разрозненные знания и сформировать целостное мировоззрение.

Я считаю, что важнее всего уроки логики, поскольку именно логика позволяет упорядочивать, систематизировать всевозможные знания и воспринимать их не как россыпь разрозненных фактов, а как проявление закономерности, — указал он.

Вассерман убежден, что именно логика является тем инструментом, который позволяет выстраивать разрозненные факты в стройную систему закономерностей. Это, в свою очередь, облегчает процесс познания и критического осмысления информации.

Депутат подчеркивает, что формирование целостной картины мира должно быть главной целью образования. Для этого необходимо пересмотреть существующий набор школьных предметов, начав с возвращения логики.

Ранее комитет Госдумы по просвещению подготовил проект документа, который вводит единые требования к домашним заданиям во всех российских школах. Инициатива появилась на фоне многочисленных жалоб родителей на перегрузку детей.

