На XX Конференции CITES представили ИИ-решения для защиты диких животных

На XX Конференции сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) были представлены ИИ-решения, которые смогут помочь в борьбе с незаконной торговлей дикими животными. Мероприятие, которое проходит с 23 ноября по 5 декабря, стало ключевой глобальной площадкой для определения стратегических решений по регулированию торговли дикой природой.

В рамках СоР20 с Национальным заявлением выступила министр изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль Дахак. Она подчеркнула, что Эмираты продолжают усиливать лидерство в достижении целей CITES благодаря передовому законодательству и высокотехнологичным ИИ-решениям. Министр отметила, что ОАЭ последовательно реализует политику «нулевой терпимости» к незаконной торговле дикой природой.

Амна бинт Абдулла Аль Дахак Фото: NEWS.ru

Амна бинт Абдулла Аль Дахак также представила ключевые положения обновляемого Федерального закона ОАЭ, который призван стать ключевой моделью в сфере охраны дикой природы. Так, новые поправки предусматривают наказания в виде 15 лет лишения свободы и штрафы до 2 млн дирхамов (примерно 42,9 млн рублей).

Ранее стало известно, что площадкой для проведения XX Конференция CITES стал Самарканд. Ключевыми темами CoP20 стали восстановление экосистем и контроль международной торговли редкими видами.