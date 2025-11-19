Международная конференция CITES CoP20 пройдет в Узбекистане

В Самарканде с 24 ноября по 5 декабря 2025 года пройдет XX конференция сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Ключевыми темами CoP20 станут восстановление экосистем и контроль международной торговли редкими видами.

Серия мероприятий объединит делегатов из ОАЭ, Узбекистана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирака, Индии, Кувейта и других государств. Участниками конференции станут представители международных организаций, научного сообщества и природоохранных структур.

В частности, они обсудят улучшение механизмов исполнения Конвенции и методы борьбы с незаконной торговлей дикой природой. Особое внимание уделят сохранению слонов, тигров, панголинов, акул, морских черепах и других уязвимых видов животных.

Кроме того, представители разных стран расскажут об успешных практиках по защите природы. Планируется, что по итогам CoP20 будут приняты обновленные решения и резолюции, нацеленные на дальнейшее укрепление международной системы охраны видов.

Ранее на ЭКГ-форуме ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде обсудили экологию, демографию, экономику и социальную политику. Кроме того, участники поговорят о корпоративной культуре и партнерстве бизнеса с государством.