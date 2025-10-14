На форуме «СО.ЗНАНИЕ» обсудят демографию и экологию

На ЭКГ-форуме ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде обсудят ключевые темы в области экономики, социальной политики, демографии и экологии. Кроме того, участники поговорят о корпоративной культуре и партнерстве бизнеса с государством. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Нижегородской области.

На площадке форума мы представим выставочную экспозицию Нижегородской области, на которой предприятия и научные центры региона продемонстрируют свои инновационные проекты. Это пространство станет витриной достижений региона и примером внедрения ответственно-устойчивых инициатив, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего в ходе форума, организатором которой выступает компания «ОМГ», проведут свыше 20 деловых сессий. Ключевым событием будет пленарная сессия на тему «Экономическая эффективность и социальная справедливость. Вклад бизнеса в развитие страны». Спикеры выступят с предложениями, как сформировать долгосрочную стратегию ответственного бизнеса в России.

Форум «СО.ЗНАНИЕ» проведут 17 октября. Мероприятие соберет ведущих представителей бизнеса и власти. Они разработают практические решения в сферах экономики, социальной политики и экологии.