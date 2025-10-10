Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:10

В Нижнем Новгороде пройдет ЭКГ-форум «СО.ЗНАНИЕ»

Фото: Пресс-служба форума «СО.ЗНАНИЕ»

В Нижнем Новгороде 17 октября состоится ЭКГ-форум ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ». Мероприятие соберет ведущих представителей бизнеса и власти для разработки практических решений в сферах экономики, социальной политики и экологии.

Рейтинг «Экология-Кадры-Государство» (ЭКГ) оценивает компании по трем основным критериям: экологическая устойчивость, забота о персонале и взаимодействие с государством. Главная цель рейтинга – консолидировать усилия бизнеса и власти для достижения стратегических целей развития страны и внедрения новых стандартов корпоративной культуры, ориентированной на человека.

В эпоху, когда потребители и партнеры выбирают тех, кому можно доверять, участие в ЭКГ-рейтинге является инвестицией в будущее компании. А значит, рейтинг можно использовать как практический инструмент для государственно-частного партнерства, – отметил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2025 прошла с 7 по 10 июля в Екатеринбурге. Главная тема выставки получила название «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Гости увидели сразу пять национальных экспозиций, подготовленных Саудовской Аравией, Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией.

Россия
форумы
Нижний Новгород
экология
