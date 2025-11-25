День матери
На Западе предположили, какой пункт поменяли в мирном плане США

Politico: пункт о Донбассе могли вычеркнуть из нового варианта плана США

В новом варианте американского плана по Украине могут отсутствовать ключевые пункты о Донбассе, пишет Politico со ссылкой на источники. Документ, который обсуждали на переговорах в Женеве, сократился с 28 до 19 пунктов. По информации издания, из плана также могли исчезнуть «другие деликатные вопросы».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ изменит свою позицию по плану президента США по украинскому урегулированию, если из документа уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Он уточнил, что страна будет изучать ту версию документа, которую Вашингтон сочтет промежуточной после завершения этапа согласований с европейскими партнерами и Украиной.

До этого американские СМИ писали, что глава американского Министерства армии Дэниел Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби, чтобы обсудить мирный план и быстро продвинуть переговоры по урегулированию кризисной ситуации на Украине вперед. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сообщить по поводу этих слухов.

