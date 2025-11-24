Магнитные бури сегодня, 24 ноября: что будет завтра, перепады настроения

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 24 ноября 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 24 и 25 ноября

По прогнозу на сайте ИКИ РАН, сегодня, 24 ноября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Согласно модели, Кр-индекс большую часть суток будет находиться в районе одной-двух единиц, однако в первой половине дня возможны всплески до трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемых значениях.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 1,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 3,33)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли три новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,3.

Портал my-calend пишет, что в понедельник, 24 ноября, ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Во вторник, 25 ноября, по прогнозу на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 51%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц, но к вечеру может приблизиться к четырем.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 25 ноября. Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — утверждает my-calend.

Действительно ли магнитные бури влияют на человека

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова придерживается мнения, что «влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано». Однако ряд опросов показывает, что примерно 50–70% населения планеты реагирует на эти природные явления, добавила она.

Акулова подчеркнула, что во время магнитной бури изменяются некоторые свойства крови, повышается ее вязкость, а также ухудшается газообмен.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — пояснила специалист.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе считает, что вспышки на Солнце не оказывают существенного воздействия на здоровье людей. Если метеозависимого человека заранее предупредить о надвигающейся буре, в назначенный день он почувствует себя плохо; если ничего не говорить — состояние не ухудшится, считает специалист.

Вибе отметил, что в период интенсивной геомагнитной активности у некоторых людей несущественно повышается вероятность сердечных эксцессов, однако она теряется на фоне стрессов, с которыми люди сталкиваются в жизни.

