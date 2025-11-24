День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 12:43

Магнитные бури сегодня, 24 ноября: что будет завтра, перепады настроения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 24 ноября 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 24 и 25 ноября

По прогнозу на сайте ИКИ РАН, сегодня, 24 ноября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Согласно модели, Кр-индекс большую часть суток будет находиться в районе одной-двух единиц, однако в первой половине дня возможны всплески до трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемых значениях.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 1,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 3,33)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли три новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,3.

Портал my-calend пишет, что в понедельник, 24 ноября, ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Во вторник, 25 ноября, по прогнозу на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 51%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц, но к вечеру может приблизиться к четырем.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 25 ноября. Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — утверждает my-calend.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Действительно ли магнитные бури влияют на человека

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова придерживается мнения, что «влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано». Однако ряд опросов показывает, что примерно 50–70% населения планеты реагирует на эти природные явления, добавила она.

Акулова подчеркнула, что во время магнитной бури изменяются некоторые свойства крови, повышается ее вязкость, а также ухудшается газообмен.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — пояснила специалист.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе считает, что вспышки на Солнце не оказывают существенного воздействия на здоровье людей. Если метеозависимого человека заранее предупредить о надвигающейся буре, в назначенный день он почувствует себя плохо; если ничего не говорить — состояние не ухудшится, считает специалист.

Вибе отметил, что в период интенсивной геомагнитной активности у некоторых людей несущественно повышается вероятность сердечных эксцессов, однако она теряется на фоне стрессов, с которыми люди сталкиваются в жизни.

Читайте также:

Наступление ВС России на Харьков 24 ноября: резервы горят в огневых мешках

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 ноября: где сбои в России

Потушили свет в Харькове, Славутиче, Павлограде: удары по Украине 24 ноября

магнитные бури
прогнозы
новости
астрономы
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Астроном высказался об аномалии в курсе кометы 3I/ATLAS
Политолог объяснил интерес США к украинскому конфликту
Трамп выразил осторожный оптимизм по поводу переговоров по Украине
Новорожденного малыша нашли в уборной общежития колледжа
В Госдуме рассказали о серьезных последствиях пропаганды зацепинга
Актер из сериала «Мистер и миссис Смит» рассказал о перенесенном инсульте
Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб «Спартака»
Эпидемиолог оценил риски распространения птичьего гриппа в России
Военкор Коц рассказал, что дало освобождение Затишья
Роспотребнадзор отреагировал на случай заражения человека птичьим гриппом
Беременная Лерчек показала кольцо на безымянном пальце
В РФ предложили усилить контроль соцсетей для защиты граждан от мошенников
Российский футболист сказал «нет» огромным саудовским деньгам
«Сыграл громадную роль в моей судьбе»: Непомнящий о знакомстве с Симоняном
Бойня под Купянском, теракт на Алтае, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 24 ноября
Межзвездный объект рекордно сблизился с Землей в полете
Умерла актриса Шарыкина из «Кабачка «13 стульев»: что известно, причины
Рубио отодвинул крайний срок согласования мирной сделки по Украине
В России создали кокошник из тысячи элементов янтаря
В ЛНР рыбак лишился ноги, подорвавшись на мине
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.