Наступление ВС России на Харьков 24 ноября: резервы горят в огневых мешках

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 24 ноября 2025 года, как ВСУ зажимают в тиски, а украинские резервы горят в огневых мешках?

Какова ситуация на Харьковском направлении в понедельник, 24 ноября

Активные боевые действия разворачиваются в Волчанске и окрестностях, штурмовые группы ВС РФ продолжают выдавливать украинские подразделения из города; ВКС России наращивают интенсивность ударов по позициям ВСУ, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В Волчанске „Воины Севера“ продвинулись на четырех участках в частном секторе и зачистили порядка 30 зданий. Общее продвижение составило 350 м. В районе Синельниково „Бесстрашные“ развивают успех и продвигаются в прилегающем лесном массиве. За сутки занято два опорных пункта врага, продвижение составило до 300 м. Командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске. Отмечена переброска 225-го штурмового полка и 48-го разведывательного батальона в район н. п. Вильча», — уточнил источник.

На участке Меловое — Хатнее российская авиация и БПЛА «Герань-2» уничтожили позиции 151-й механизированной бригады и 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районах Митрофановки и Серого Яра, отметил канал. На Липцевском участке существенных изменений не зафиксировано, ВСУ не предпринимали активных действий.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более пяти десятков человек; вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также семь пунктов управления БПЛА, склад матсредств и боеприпасов, утверждает «Северный ветер».

Военный эксперт Геннадий Алехин сообщил, что на Купянском участке ВС России зачищают остатки разрозненных групп ВСУ на правом берегу реки Оскол; на левобережье продолжаются бои — украинские войска зажаты в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой, которая стала основным оборонительным форпостом ВСУ.

«Волчанск, Липцы. Зачищаются опорники и боевые линии противника в районе Волчанска. Активные бои продолжаются в окрестностях этого населенного пункта: в районе лесополос на левом берегу реки Волчьей. Здесь активная поддержка с воздуха, со стороны Белгородского региона. Круглосуточно наносятся мощные огневые удары дальнобойной артиллерией, РСЗО, беспилотниками самолетного типа и FPV», — утверждает Алехин.

По словам эксперта, ВСУ пытаются перебросить в этот район резервы со стороны Чугуева и Печенег, однако подразделения попадают в огневые мешки, так как ВС РФ контролируют основную дорогу с твердым покрытием (Волчанск — Старый Салтов — Харьков). Участились случаи сдачи в плен, группами по 10–15 человек ежесуточно, добавил Алехин.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Шах и мат», — оценили пользователи Сети положение ВСУ.

«Огневая активность со стороны подразделений группировки войск „Север“ за минувшие сутки наблюдается севернее Харькова, на границе Белгородской и Харьковской областей, по линии Липцы — Слатино — Казачья Лопань», — заявил эксперт.

ВСУ стали отводить часть сил и средств из Золочева и Казачьей Лопани по направлению к Дергачам — пригороду Харькова со стороны бывшей федеральной трассы Москва — Белгород — Харьков — Крым. По периметру автомобильной окружной трассы вокруг Харькова украинская сторона в усиленном режиме возводит фортификационные сооружения, сообщил Алехин.

«Туда постоянно прилетают наши FPV-дроны, а также работают ВКС, активно применяя умные бомбы с унифицированным модулем планирования и корректировки», — добавил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Удар ВСУ по своим и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 24 ноября

Тепловой взрыв: рекордные снегопады, ледяные дожди: прогноз погоды на декабрь

Зачистка Красноармейска и штурм Тихого: успехи ВС РФ к утру 24 ноября