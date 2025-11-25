В Санкт-Петербурге уничтожили тонны молочных продуктов и колбас

Более 500 тонн нелегально привезенной молочной продукции, колбас и рыбы уничтожили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2025 года, сообщило Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора. Товары попали в регион из ряда европейских стран, в том числе Германии, Великобритании, Испании и Эстонии.

Ведомство отметило, что в Россию часто пытались провезти нелегальную продукцию из Европы через Санкт-Петербург и Ленобласть. Помимо упомянутых групп товаров, в список также могут входить фрукты и овощи.

Ранее сообщалось, что в Россию поступили крупные партии поддельной черной икры из Китая, товар уже активно распространяется в рознице и интернете. Продукцию выдают за оригинальную, но продают по цене в десятки раз ниже рыночной. В мессенджере Telegram создали онлайн-магазины, накрутили подписчиков и положительные отзывы, а затем начали массово рассылать объявления в локальные чаты.

До этого в Забайкалье сотрудники полиции пресекли случай продажи контрафактной одежды и обуви. Нарушение выявили в одной из торговых точек. На прилавках были представлены товары, не содержащие необходимую информацию.