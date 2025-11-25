Бойцов СВО освободили от транспортного налога на год в одном из регионов

В Башкирии депутаты продлили освобождение участников спецоперации и их семей от уплаты транспортного налога еще на один год, сообщает РБК. Льгота будет действовать в отношении начислений за 2025 год, которые выставят в следующем году.

В качестве государственной поддержки участникам СВО и членам их семей с 2022 года предоставлена льгота по транспортному налогу в отношении мотоциклов, мотороллеров, легковых и грузовых автомобилей и других транспортных средств независимо от мощности двигателя. Эта льгота действовала по 2024 год включительно. Настоящим законопроектом предлагается продлить ее на 2025 год, — отметила и. о. главы Минфина Башкирии Светлана Малинская.

Закон о транспортном налоге также дополнили поправкой, которая подразумевает льготу для организаций только в случае отсутствия налоговой задолженности.

Ранее сообщалось, что в Якутии более 900 рабочих мест предоставили по квотам на трудоустройство участников СВО и членов их семей. В программе приняли участие 379 организаций. Зампред правительства Якутии Георгий Степанов подчеркнул, что работодателям, принимающим участников СВО по квотируемым вакансиям, доступна государственная поддержка — они могут получить субсидию, компенсирующую расходы на оплату труда сотрудников из этой категории.