Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Когда нужно приготовить что-то действительно вкусное и праздничное, но времени совсем нет, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой. Куриная грудка в шикарной шубке — блюдо, которое выглядит как ресторанное, но готовится проще некуда. Секрет в волшебном вкусе нежного куриного филе под аппетитной хрустящей корочкой. Такое горячее гарантированно исчезнет со стола первым, а гости обязательно попросят у вас рецепт. Это тот самый случай, когда минимум усилий дает максимально впечатляющий результат.

Для приготовления возьмите 2 куриные грудки, 150 г твердого сыра, 3 зубчика чеснока, 4 столовые ложки майонеза, панировочные сухари и соль с перцем по вкусу. Грудки нужно разрезать вдоль на пластины и слегка отбить. Посолите и поперчите каждую отбивную. Для сырной шубки натрите сыр на мелкой терке, смешайте его с майонезом и пропущенным через пресс чесноком. Полученную ароматную массу равномерно распределите по всей поверхности курицы. Сверху густо посыпьте панировочными сухарями — они создадут ту самую золотистую хрустящую корочку. Выложите грудки на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 25–30 минут до румяной корочки. Подавайте горячим с любым гарниром!

