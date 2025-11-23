Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 15:00

Закуска на новогодний стол «Снежки» с крабовыми палочками. Притянет все внимание гостей — удобна в подаче и очень вкусная

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывает так, что 31 декабря ты до самого вечера на работе, а гости уже на пороге и ждут праздничного стола. Именно для таких моментов нужны рецепты-спасатели — быстрые, эффектные и неизменно вкусные. Закуска «Снежки» с крабовыми палочками станет вашей палочкой-выручалочкой! Эти воздушные белые шарики не только создают новогоднюю атмосферу, но и поражают нежным вкусом. Они такие легкие, что идеально подойдут к шампанскому и не перебьют аппетит перед основными блюдами. А еще их обожают дети — готовить и есть!

Для приготовления возьмите упаковку крабовых палочек (240 г), 2 плавленых сырка, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза и немного свежего укропа. Крабовые палочки нужно натереть на мелкой терке. Отдельно на этой же терке измельчите сырки и смешайте их с майонезом. К сырной массе добавьте пропущенный через пресс чеснок и мелко рубленный укроп. Теперь соедините сырную смесь с натертыми крабовыми палочками и тщательно перемешайте. Из полученной массы сформируйте аккуратные шарики размером с грецкий орех. Обваляйте каждый «снежок» в мелкой стружке из нескольких оставленных крабовых палочек или в кокосовой стружке — это придаст им настоящий зимний вид. Охладите 30 минут — и волшебные снежки готовы радовать ваших гостей!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Моя самая простая и любимая закуска на Новый год. Картофельные тарталетки со шпротами и сыром — вкусно и необычно
Общество
Моя самая простая и любимая закуска на Новый год. Картофельные тарталетки со шпротами и сыром — вкусно и необычно
Слабосоленый лосось в коньяке: рецепт вкусной рыбки для салатов, канапе и тарталеток! Покупную больше не захотите
Общество
Слабосоленый лосось в коньяке: рецепт вкусной рыбки для салатов, канапе и тарталеток! Покупную больше не захотите
Необычные оладьи из крабовых палочек — нужны яйца, сыр и сметана. Это вам не горячие роллы. Вкуснее и нежнее!
Общество
Необычные оладьи из крабовых палочек — нужны яйца, сыр и сметана. Это вам не горячие роллы. Вкуснее и нежнее!
Вкуснее любых салатов! Новогодние канапе с пастой из крабовых палочек! 4 ингредиента и 2 минуты на сборку
Общество
Вкуснее любых салатов! Новогодние канапе с пастой из крабовых палочек! 4 ингредиента и 2 минуты на сборку
Тарталетки больше не покупаю, вместо них пеку нежные волованы — простая и вкусная выпечка для праздничного вечера
Общество
Тарталетки больше не покупаю, вместо них пеку нежные волованы — простая и вкусная выпечка для праздничного вечера
рецепты
крабовые палочки
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скандал в Узбекистане, «отмена», арест, санкции: как живет Сергей Безруков
В пермской Лысьве в ноябре «открыли пляжный сезон»
Москвичей предупредили о погодной опасности
На Западе узнали о планах США провести переговоры с Россией
В Одессе исчез полигон, ВСУ бросают своих: новости СВО на вечер 23 ноября
США помогут Украине построить «стену безопасности» на линии соприкосновения
В ДТП на трассе «Сибирь» погибли трое детей
Малыш оказался в отделении гнойной хирургии после частного детсада
Россиянка летела домой под капельницей после азиатского «Макдоналдса»
Названа главная цель Зеленского до дедлайна Трампа
Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с Путиным
Ротару прервала молчание ради любимого мужчины
Стармеру предрекли скорый уход из правительства Великобритании
В Госдуме заявили, что коррупция на Украине доказала правоту России
Стало известно о зарубежных планах Путина на предстоящую неделю
Юрист раскрыл, почему опасно покупать ранее подаренную квартиру
Россиянка стала триумфатором чемпионата мира среди юниоров
Знаки судьбы: как распознать свою вторую половинку?
Медведчук раскрыл, какую волю Запад диктует Зеленскому
Выяснилось, почему Трамп ожидает решения по Украине к 27 ноября
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.