Закуска на новогодний стол «Снежки» с крабовыми палочками. Притянет все внимание гостей — удобна в подаче и очень вкусная

Бывает так, что 31 декабря ты до самого вечера на работе, а гости уже на пороге и ждут праздничного стола. Именно для таких моментов нужны рецепты-спасатели — быстрые, эффектные и неизменно вкусные. Закуска «Снежки» с крабовыми палочками станет вашей палочкой-выручалочкой! Эти воздушные белые шарики не только создают новогоднюю атмосферу, но и поражают нежным вкусом. Они такие легкие, что идеально подойдут к шампанскому и не перебьют аппетит перед основными блюдами. А еще их обожают дети — готовить и есть!

Для приготовления возьмите упаковку крабовых палочек (240 г), 2 плавленых сырка, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза и немного свежего укропа. Крабовые палочки нужно натереть на мелкой терке. Отдельно на этой же терке измельчите сырки и смешайте их с майонезом. К сырной массе добавьте пропущенный через пресс чеснок и мелко рубленный укроп. Теперь соедините сырную смесь с натертыми крабовыми палочками и тщательно перемешайте. Из полученной массы сформируйте аккуратные шарики размером с грецкий орех. Обваляйте каждый «снежок» в мелкой стружке из нескольких оставленных крабовых палочек или в кокосовой стружке — это придаст им настоящий зимний вид. Охладите 30 минут — и волшебные снежки готовы радовать ваших гостей!

