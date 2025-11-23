Президент Бразилии развеселил журналистов обращением к переводчику Лула да Силва рассмешил журналистов шуткой про шепот переводчика в ухо

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассмешил журналистов и членов правительства во время пресс-конференции по итогам саммита G20. Поводом для шутки стал переводчик, который слишком тихо переводил вопрос журналистки на английском языке, передает РИА Новости.

Ты не только для себя переводишь, дружище, говори громче. Только Жанжа (супруга президента Бразилии Розанжела Лула да Силва. — NEWS.ru) мне на ухо шепчет, — сказал он.

Ранее министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа на встрече G20 иронично прокомментировал отсутствие делегации США, заявив, что «все, кто имеет значение, здесь». Его слова, сказанные в ответ на вопрос о непредставленности Вашингтона, были встречены аплодисментами участников мероприятия.

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер едва не упал на саммите в ЮАР. Политик споткнулся во время приветствия представителей бизнеса. На кадрах, сделанных одним из участников встречи, было видно, как Стармер уверенно идет приветствовать предпринимателей и улыбается. Однако внезапно оступается и едва не падает.