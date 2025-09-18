Празднование Дня города в Москве
Президент Бразилии призвал Трампа не считать себя «императором мира»

Лула Да Силва посоветовал Трампу отказаться от роли императора мира

Лула да Силва Лула да Силва Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал американского лидера Дональда Трампа отказаться от роли «императора мира», передает BBC. По словам Лулы, он никогда не пытался связаться с Трампом для обсуждения американских пошлин, поскольку тот не был заинтересован в диалоге.

Трамп может быть президентом США, [но] он не император мира!заявил да Силва в интервью.

Бразильский лидер также подчеркнул, что старался выстраивать диалог с лидерами многих стран, а плохие отношения с президентом США являются «исключением». Как сказал да Сильва, его отношения с российским президентом Владимиром Путиным намного ближе, поскольку они знакомы уже много лет, в отличие от его связи с Трампом.

До этого он уточнил, что Бразилия не будет сильно обеспокоена, если глава Белого дома Дональд Трамп решит ввести против нее пошлины, а найдет новых покупателей. Бразилия будет вести переговоры как суверенное государство, а «не как будто это маленькая страна, противостоящая большой», констатировал да Силва.

Кроме того, президент Бразилии высказался о стиле руководства Трампа. Бразильский лидер рекомендовал лидеру США сократить время пребывания в соцсетях и сосредоточиться на государственных делах.

