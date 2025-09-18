Президент Бразилии призвал Трампа не считать себя «императором мира» Лула Да Силва посоветовал Трампу отказаться от роли императора мира

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал американского лидера Дональда Трампа отказаться от роли «императора мира», передает BBC. По словам Лулы, он никогда не пытался связаться с Трампом для обсуждения американских пошлин, поскольку тот не был заинтересован в диалоге.

Трамп может быть президентом США, [но] он не император мира! — заявил да Силва в интервью.

Бразильский лидер также подчеркнул, что старался выстраивать диалог с лидерами многих стран, а плохие отношения с президентом США являются «исключением». Как сказал да Сильва, его отношения с российским президентом Владимиром Путиным намного ближе, поскольку они знакомы уже много лет, в отличие от его связи с Трампом.

До этого он уточнил, что Бразилия не будет сильно обеспокоена, если глава Белого дома Дональд Трамп решит ввести против нее пошлины, а найдет новых покупателей. Бразилия будет вести переговоры как суверенное государство, а «не как будто это маленькая страна, противостоящая большой», констатировал да Силва.

Кроме того, президент Бразилии высказался о стиле руководства Трампа. Бразильский лидер рекомендовал лидеру США сократить время пребывания в соцсетях и сосредоточиться на государственных делах.