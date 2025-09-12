Стало известно, кто может стать главной целью Трампа после приговора Болсонару Политолог Лидовской: после Болсонару США попытаются избавиться от Лула да Силвы

После осуждения экс-президента Бразилии Жаира Болсонару Соединенные Штаты активизируют усилия по дестабилизации положения нынешнего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, выразил мнение в беседе с NEWS.ru генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, администрация главы Белого дома Дональда Трампа видит в бразильском президенте свою главную цель в регионе, рассматривая страну как будущего геополитического конкурента.

Я ожидаю усиления давления на Бразилию со стороны Трампа, потому что у него основная цель в Латинской Америке — это Лула да Силва. Сейчас глава США будет очень многое делать для того, чтобы его свергнуть, используя этот очень даже законный и, на мой взгляд, правильный приговор Болсонару. Под это дело, конечно, будут организовываться и митинги против Лулы да Силвы и какое-то внутреннее давление, попытка подкупа элит, попытки переворота. Я не исключаю возможность военного вторжения, — пояснил Лидовской.

Он отметил, что даже гипотетическое нападение на Венесуэлу будет преследовать не только цель захвата нефтяных ресурсов, но и создание плацдарма для давления на Бразилию. По словам политолога, страна является единственной в Латинской Америке, обладающей потенциалом для превращения в сверхдержаву в ближайшие полвека, а активная роль в БРИКС делает ее главным стратегическим противником Вашингтона в регионе.

Ранее сообщалось, что Бразилия официально приступила к введению ответных санкций в отношении Соединенных Штатов. Этот шаг стал ответом на введенные Вашингтоном 50-процентные тарифы на бразильский стальной прокат. Данное решение было санкционировано Лулой да Силвой в рамках закона об экономической взаимности, который предоставляет стране право реагировать на односторонние торговые барьеры партнеров.