Бразилия ответит на торговые ограничения США

Бразилия официально приступила к введению ответных санкций в отношении Соединенных Штатов из-за введенных Вашингтоном 50-процентных тарифов на бразильский стальной прокат, пишет Globo со ссылкой на источник. Данное решение было санкционировано главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой в рамках закона об экономической взаимности, который предоставляет стране право реагировать на односторонние торговые барьеры партнеров.

Министерство иностранных дел Бразилии уже направило соответствующее уведомление в Национальную палату по внешней торговле. Официальное информирование американской стороны запланировано на предстоящую пятницу.

В соответствии с законодательством, ответные действия могут включать повышение импортных тарифов на товары из США, приостановление ранее предоставленных торговых преференций, а также введение ограничений в инвестиционной сфере и в области защиты интеллектуальной собственности. На всю процедуру отведено до семи месяцев, причем в первые 30 дней эксперты Палаты должны провести тщательный анализ ситуации.

Власти Бразилии акцентируют, что целью их шагов является не обострение конфронтации, а создание условий для возобновления полноценных переговоров с американскими коллегами. Параллельно с национальными мерами Бразилия инициировала спор в рамках Всемирной торговой организации и привлекла к работе международную юридическую фирму для защиты своих интересов на глобальной арене.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на сталь из Бразилии до 50% 30 июля. При этом он ввел около 700 исключений для стратегических отраслей — авиастроение, энергетика и часть сельского хозяйства.

