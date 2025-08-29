День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 11:07

Бразилия ответит на торговые ограничения США

Да Силва одобрил ответные меры против США из-за повышенных пошлин на сталь

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразилия официально приступила к введению ответных санкций в отношении Соединенных Штатов из-за введенных Вашингтоном 50-процентных тарифов на бразильский стальной прокат, пишет Globo со ссылкой на источник. Данное решение было санкционировано главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой в рамках закона об экономической взаимности, который предоставляет стране право реагировать на односторонние торговые барьеры партнеров.

Министерство иностранных дел Бразилии уже направило соответствующее уведомление в Национальную палату по внешней торговле. Официальное информирование американской стороны запланировано на предстоящую пятницу.

В соответствии с законодательством, ответные действия могут включать повышение импортных тарифов на товары из США, приостановление ранее предоставленных торговых преференций, а также введение ограничений в инвестиционной сфере и в области защиты интеллектуальной собственности. На всю процедуру отведено до семи месяцев, причем в первые 30 дней эксперты Палаты должны провести тщательный анализ ситуации.

Власти Бразилии акцентируют, что целью их шагов является не обострение конфронтации, а создание условий для возобновления полноценных переговоров с американскими коллегами. Параллельно с национальными мерами Бразилия инициировала спор в рамках Всемирной торговой организации и привлекла к работе международную юридическую фирму для защиты своих интересов на глобальной арене.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на сталь из Бразилии до 50% 30 июля. При этом он ввел около 700 исключений для стратегических отраслей — авиастроение, энергетика и часть сельского хозяйства.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Индия планирует увеличить закупки российской нефти в сентябре, несмотря на давление со стороны администрации США. По данным СМИ, индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастят импорт российской нефти на 10–20% по сравнению с августом, что составит дополнительно 150–300 тысяч баррелей в сутки.

Бразилия
США
Луис Инасиу Лула да Силва
пошлины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае рассказали, как Россия спасет страну своими авиадвигателями
Раскрыта личность ликвидированного под Сумами офицера эстонского спецназа
Назван главный раздражитель Трампа
Мотоциклист на огромной скорости влетел в иномарку и не выжил
В МИД России объяснили, чем не должны быть гарантии безопасности Украине
Новые законы с 1 сентября 2025 года: что изменится в жизни россиян
Самолет из Читы экстренно сел из-за ложного срабатывания сигнализации
Россиян предупредили, чем грозит грибок на обогревателе
Расчленившего сожительницу неплательщика алиментов отдали под суд
Готовим как в Грузии: рецепт соуса ткемали с фейхоа и мятой
«Изнасилование и инцест»: педофила задержали за нападение на родственницу
Тренировки начинались с поцелуя: педофил устроился на работу в бассейн
Психолог объяснила интерес детей к лабубу
Мужчина остался без кроссовок Balenciaga после споров с проституткой
Подросток помог силовикам разработать спецоперацию по поимки педофила
Ликвидирован ударный кулак «Азова» под Красным Лиманом
Тренер оценил возможность назначения Моуриньо в «Спартак» вместо Станковича
Кинолог рассказал, почему собаку может стошнить
ВС России разнесли украинского «Нептуна» и другие объекты ВСУ
Названо число сбитых с начала СВО украинских дронов
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.