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30 июля 2025 в 20:00

Президент Бразилии жестко ответил на угрозы Трампа о введении пошлин

Лула да Силва: Бразилия найдет новых покупателей при введении пошлин США

Лула да Силва Лула да Силва Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразилия не будет сильно обеспокоена, если глава Белого дома Дональд Трамп решит ввести против нее пошлины, а найдет новых покупателей, заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. В интервью The New York Times он подчеркнул, что Бразилия будет вести переговоры как суверенное государство, а «не как будто это маленькая страна, противостоящая большой».

Я не собираюсь плакать над пролитым молоком. Если Соединенные Штаты не хотят покупать что-то у нас, мы будем искать того, кто захочет, — отметил да Силва.

Бразильский лидер уточнил, что у него нет никаких предпочтений относительно торговых партнеров. Он добавил, что заинтересован в продаже продукции любому, кто хочет ее купить. В первую очередь тому, кто заплатит больше.

Ранее Индия также прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа пошлин в размере 25% для Нью-Дели, заявив, что сделает все необходимое для защиты собственных национальных интересов. Власти подчеркнули, что придают первостепенное значение защите и благосостоянию собственных фермеров и бизнеса.

Латинская Америка
Бразилия
пошлины
Дональд Трамп
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Луис Инасиу Лула да Силва
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