Тарталетки больше не покупаю, вместо них пеку нежные волованы — простая и вкусная выпечка для праздничного вечера

С тех пор как я открыла для себя этот рецепт, покупные тарталетки навсегда исчезли с моего стола. Почему? Потому что домашние волованы — это совершенно другой уровень вкуса и качества! Они получаются невероятно воздушными, слоеными и буквально тают во рту. В отличие от часто безвкусных и твердых магазинных корзиночек, эти хрустящие шедевры становятся настоящей звездой любого праздника. Их аромат свежей выпечки заполняет весь дом, создавая ту самую атмосферу уюта и праздника. И поверьте, они того стоят — готовятся проще, чем кажется, а восторг гостей будет вашей лучшей наградой!

Для приготовления вам понадобится: 500 г слоеного бездрожжевого теста, 1 яйцо для смазывания и мука для подпыла. Разморозьте тесто, если оно было заморожено. Раскатайте его в пласт толщиной около 4-5 мм на припыленной мукой поверхности. Возьмите две формочки разного диаметра — одной вырежьте кружки, а второй, меньшего размера, сделайте отпечаток внутри, не прорезая тесто насквозь. Это создаст будущие бортики. Аккуратно переложите заготовки на противень с пергаментом. Смажьте их взбитым яйцом, стараясь не попадать на боковые срезы, — это поможет равномерно подняться. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке около 15–20 минут до золотистого цвета. Дайте готовым волованам остыть, перед тем как аккуратно извлечете серединку-крышечку, и наполните их любой начинкой!

