23 ноября 2025 в 11:30

Необычные оладьи из крабовых палочек — нужны яйца, сыр и сметана. Это вам не горячие роллы. Вкуснее и нежнее!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иногда так хочется порадовать себя и близких чем-то вкусненьким, но при этом не тратить полдня на готовку. Именно для таких моментов я открыла для себя удивительно простые, но невероятно вкусные оладьи из крабовых палочек. Это блюдо стало настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить сытный завтрак или оригинальную закуску к приходу гостей. Они получаются такими сочными внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи, что просто невозможно устоять! А главное — готовятся из продуктов, которые почти всегда есть под рукой.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка крабовых палочек (240 г), 2 яйца, 100 г твердого сыра, 3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. сметаны, зелень укропа, соль и перец по вкусу. Крабовые палочки нужно натереть на средней терке. К ним добавить натертый сыр, мелко порубленный укроп и пропущенный через пресс чеснок. В полученную смесь вбиваем яйца, добавляем сметану, муку, соль и перец. Тщательно все перемешиваем до однородной консистенции. Тесто должно быть достаточно густым, но при этом легко набираться ложкой. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладушки. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. Подавать такие оладьи лучше всего со сметаной или вашим любимым соусом — они хороши как горячими, так и холодными!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Мария Левицкая
М. Левицкая
