Силы ПВО за сутки сбили 140 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО за сутки сбили авиабомбу и 140 беспилотников ВСУ

Российские силы ПВО за сутки сбили управляемую авиабомбу, снаряд РСЗО HIMARS и 140 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, всего с начала проведения СВО уничтожены 97 933 БПЛА.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1320 военнослужащих. Так, в зоне группировки «Север» противник потерял до 140 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 220.

До этого глава Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска на 75% освободили город Красноармейск (Покровск). Боевые действия отмечались сразу в нескольких районах города, включая микрорайоны Центральный и Горняк. По информации российского Генштаба, военнослужащие активно продвигаются и за последнюю неделю освободили населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к городу.