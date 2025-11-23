Суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне СВО составили порядка 1 320 военнослужащих, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в зоне группировки «Север» армия потеряла до 140 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 220.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Вильча. Противник потерял до 140 военнослужащих, 10 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, — сказано в сообщении.

По данным Минобороны, в результате действий группировок «Южной» и «Центр» потери ВСУ составили более 225 и более 435 военнослужащих соответственно. Также украинская армия лишилась до 225 солдат в зоне группировки «Восток» и до 75 в зоне ответственности группировки «Днепр».

До этого стало известно, что число погибших бойцов в украинских подразделениях значительно превышает распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ. По словам источника, предоставленная НАТО радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и не работает против российских оптоволоконных дронов.