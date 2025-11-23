Что происходит с рублем? Курсы валют сегодня, 23 ноября: доллар, евро, юань

Эксперты финансового рынка перечислили факторы, которые играют за и против российской валюты. Каковы прогнозы, что происходит с рублем, что с курсами сегодня, 23 ноября, сколько стоят доллар, евро и юань?

Каков курс доллара сегодня, 23 ноября

Банк России установил курс доллара на выходные и понедельник, 22–24 ноября, на уровне 79,0246 рубля. До этого валюта удерживалась регулятором на отметке 80,7321 рубля и потеряла 1,7075 рубля.

На международном валютном рынке Forex торги в выходные не проводятся. В пятницу, 21 ноября, в середине дня доллар опустился ниже 77 рублей впервые за четыре месяца. Под закрытие торгов валюта уходила за 79,1 рубля, теряя 0,95 (1,19%), следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в воскресенье, 23 ноября

Текущий курс евро, согласно установке Центробанка, составляет 90,5625 рубля. В пятницу, 21 ноября, европейская валюта стоила 92,6047 рубля. Так, евро подешевел на 2,0422 рубля. Под закрытие торгов на Forex в пятницу евро торговался в районе 91,064 рубля, демонстрируя падение в размере 1,222 (1,32%).

Центробанк установил юань на отметку 11,0576 рубля — этот курс остается актуальным до понедельника, 24 ноября, включительно. «Китаец» потерял 22,19 копейки по сравнению с прежней позицией (11,2795 рубля). На Forex вечером в пятницу, 21 ноября, юань продавался за 11,1296 рубля, теряя 0,1191(1,06%).

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Что происходит с рублем, прогнозы

Рубль в последнее время демонстрирует устойчивость благодаря политике ЦБ РФ, считает основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

«Резкого ослабления рубля не стоит ждать и в ближайшие два-три месяца. В ноябре доллар будет находиться в коридоре 77–82 рублей. На первый квартал 2026 года мы также смотрим достаточно консервативно по рублю, так как ожидаемый налоговый маневр не позволит ЦБ дальше снижать ключевую ставку, что приведет к паузе в цикле снижения», — пояснил он.

По словам главного экономист ВЭБ.РФ Андрея Клепача, российская валюта в ближайшей перспективе будет достаточно стабильной и резких падений по отношению к доллару и евро не прогнозируется.

«Для экономики, и в том числе для лучшей защиты от всевозможных внешних шоков и потерь, лучше, если бы курс рубля был ниже. Народу лучше, когда будет больше доходов у бюджета и больше доходов у экспортеров. Потому что это заработные платы и другие вещи», — добавил Клепач.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что в пользу рубля выступают данные о росте инфляционных ожиданий населения в ноябре. На горизонте 12 месяцев россияне теперь ожидают инфляцию на уровне 13,3% против 12,6% в сентябре и октябре. Оценка наблюдаемой населением годовой инфляции в ноябре также повысилась на 0,4 процентных пункта и составила 14,5%. Такая динамика обозначилась в преддверии повышения НДС с 1 января 2026 года.

На этом фоне вероятно, предположила Мильчакова, что снижение ключевой ставки ЦБ в декабре составит не более чем 0,5% (до 16%), а в начале 2026-го регулятор может взять паузу в смягчении монетарной политики.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев считает, что текущее укрепление рубля временное. В декабре, предположил финансист, российская валюта может потерять около 5% на фоне предпраздничного роста расходов и последствий санкционного давления на экспортную выручку.

Читайте также:

Погода в Москве в воскресенье, 23 ноября: ждем снежную бурю?

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 ноября: где сбои в России

«Красноармейск наш!» Тысяча смертников в котле: наступление ВС РФ 23 ноября