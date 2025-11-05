«Рубль падать не собирается»: экономист о курсе нацвалюты в 2025 году ВЭБ.РФ: для блага экономики курс рубля должен быть ниже, чем сейчас

Рубль будет стабилен в ближайшей перспективе, но для экономики страны был бы предпочтителен более слабый курс национальной валюты, заявил NEWS.ru главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его словам, для россиян лучше, когда доходы бюджета растут, а они зависят от доходов экспортеров, на которые, в свою очередь, влияет курс рубля.

Рубль падать не собирается. Другое дело, что для экономики, и в том числе для лучшей защиты от всевозможных внешних шоков и потерь, лучше, если бы курс рубля был ниже. <…> Народу лучше, когда будет больше доходов у бюджета и больше доходов у экспортеров. Потому что это заработные платы и другие вещи, — сказал Клепач.

По словам экономиста, влияние курса на инфляцию, хотя и остается чувствительным для населения, в текущих условиях не является определяющим фактором. По его оценке, рубль может несколько ослабнуть в ближайшей перспективе, но этот процесс будет умеренным и контролируемым.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации заявила, что существенного переукрепления курса рубля сейчас нет. По ее словам, эффект от более слабого курса, вероятно, будет негативным для бюджета.