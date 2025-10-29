Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 14:06

Набиуллина сообщила, что переукрепления курса рубля нет

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существенного переукрепления курса рубля сейчас нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации. Она добавила, что эффект от более слабого курса, вероятно, будет негативным для бюджета.

На наш взгляд, эффект для бюджета от более слабого курса скорее будет отрицательным, особенно если брать не один год, а несколько лет. <…> Если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он скорее ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прям существенного переукрепления нет, — сказала она.

Набиуллина отметила, что иногда, говоря о бюджете, утверждают, что ему нужен более слабый рубль. Она подчеркнула, что, с одной стороны, при ослаблении рубля доходы бюджета от сырьевых отраслей в рублях действительно увеличиваются, но, с другой стороны, ослабление рубля способствует росту инфляции. По ее словам, это означает, что необходимо повышать индексации и социальные выплаты, а также увеличивать стоимость закупок и инвестпроектов.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что курс рубля в новом макропрогнозе окажется более крепким и к этому придется приспосабливаться. Он добавил, что перед кабмином стоит цель дополнительно настроить и сбалансировать экспортно ориентированную экономику.

Эльвира Набиуллина
курсы
рубли
Центробанк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву
Якубович оценил правдивость слухов о романе с коллегой по «Полю чудес»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО
В Копейск увеличилось число жертв взрыва на предприятии
Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста
Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу
Названо условие, при котором Усольцевых объявят в международный розыск
Биофизик раскрыл значение фаз сна для качественного отдыха
Под Магаданом горит Недоразумение
Танкер с российской нефтью совершил странный маневр на пути в Индию
РЖД поменяли правила покупки билетов в плацкарт онлайн
Омбудсмен оценил новые правила регулирования платных мест в вузах
«Нас беспокоит»: Путин рассказал об опасности для журналистов в зоне СВО
Бегут за границу и гибнут сотнями: как украинцы спасаются от ТЦК и фронта
Названа дата прощания с актером Романом Поповым
В Ленобласти исчезла молодая девушка при загадочных обстоятельствах
«Готовимся уже сейчас»: стало известно, где ВС РФ ждут самые тяжелые бои
«Искренне боготворят»: продюсер о причинах популярности Орейро в России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.