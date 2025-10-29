Набиуллина сообщила, что переукрепления курса рубля нет

Существенного переукрепления курса рубля сейчас нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации. Она добавила, что эффект от более слабого курса, вероятно, будет негативным для бюджета.

На наш взгляд, эффект для бюджета от более слабого курса скорее будет отрицательным, особенно если брать не один год, а несколько лет. <…> Если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он скорее ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прям существенного переукрепления нет, — сказала она.

Набиуллина отметила, что иногда, говоря о бюджете, утверждают, что ему нужен более слабый рубль. Она подчеркнула, что, с одной стороны, при ослаблении рубля доходы бюджета от сырьевых отраслей в рублях действительно увеличиваются, но, с другой стороны, ослабление рубля способствует росту инфляции. По ее словам, это означает, что необходимо повышать индексации и социальные выплаты, а также увеличивать стоимость закупок и инвестпроектов.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что курс рубля в новом макропрогнозе окажется более крепким и к этому придется приспосабливаться. Он добавил, что перед кабмином стоит цель дополнительно настроить и сбалансировать экспортно ориентированную экономику.